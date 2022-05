Dove acquistare toner per stampanti

Negli ultimi anni l’evoluzione della tecnologia ha portato ad un miglioramento delle prestazioni delle stampanti, indispensabili oggigiorno sia per uso personale che per uso professionale, sia in abitazioni private, che in aziende ed uffici. Velocità e qualità di stampa sono i punti di forza delle stampanti laser. Se precedentemente le cartucce venivano utilizzate con inchiostro liquido, le stampanti laser richiedono toner in polvere; con i diversi pigmenti che colorano la stampa: nero, magenta, cyano e giallo (cmyk). Un primo vantaggio nell’utilizzare il toner è che, a differenza della cartuccia, è più duraturo nel tempo poiché l’inchiostro, non essendo più liquido ma in polvere, non rischia di seccare se non utilizzato frequentemente. Per questo motivo vengono mantenute tutte le sue proprietà anche con il passare del tempo. Inutile evidenziare che risulta essere molto pratica la sostituzione dei toner quando quelli precedenti risultano esauriti. Per ricaricare la stampante laser si ha la possibilità di scegliere di utilizzare toner originali o toner compatibili.

Quando scegliere Toner originali?

Su cartucce.com è possibile acquistare toner originali di diverse marche affermate nel settore delle stampanti tra le quali Samsung, Epson, Canon, Brother, HP, Lexmark, Kyocera, Oki, Konica, Ricoh e Xerox. In questo caso viene garantita la massima compatibilità con la stampante in quanto le ricariche sono certificate dai brand stessi, poiché anche produttori.

Perché sceglierli?

É suggerito l'acquisto di questa tipologia se il risultato di stampa riporta dettagli importanti, se deve essere di massima qualità e/o si ha la necessità che i colori siano il più veritieri possibile. Tendenzialmente con un toner originale è possibile stampare un maggior numero di pagine rispetto all'utilizzo di un toner compatibile e, proprio per questo motivo, si tratta anche di una scelta più ecologica. Scegliere un toner originale è sinonimo di velocità e garanzia. Il costo dei toner originali è più elevato rispetto al costo dei toner compatibili, ma è sicuramente maggiore la qualità.

Prodotti Compatibili

Su cartucce.com è possibile acquistare toner compatibili per stampanti di diverse marche affermate.

In questo caso le ricariche non vengono direttamente prodotte dalle aziende che producono i device, ma da altre aziende specializzate nella produzione di toner per stampanti laser, per questo, risultano comunque essere performanti ed affidabili.

Vantaggi

Viene consigliata la scelta di toner compatibili quando si ha la necessità di stampare ad un minor costo (prezzo per pagina) dato che risultano essere molto più economici rispetto a quelli originali anche perché sono minori i costi di gestione. Sono disponibili sia nella versione nera che a colori. Ne è consigliato l’utilizzo anche quando non si ha la necessità di stampare ad una qualità massima e/o con una resa dei colori elevata.

