Dal 19 maggio in radio e nei digital store “Librame”, il nuovo singolo e video di Fabio Goméz

È uscito giovedì 19 maggio in radio e nei digital store il nuovo singolo del cantautore italo-spagnolo Fabio Goméz, “Librame”. “Nessuno perde nessuno, perché nessuno possiede nessuno. E questa è la vera esperienza della libertà: avere la cosa più importante del mondo senza possederla”, dichiara lo stesso Fabio Goméz.

Secondo il punto di vista del cantautore il modo migliore per essere felici con qualcuno è imparare ad essere felici con se stessi, perché solo allora la compagnia sarà una scelta e non una necessità.

L'amore è spesso frainteso: la frase rappresentativa non dovrebbe essere "Ho bisogno della tua presenza nella mia vita", ma piuttosto "scelgo la tua presenza nella mia vita". Evitare i sentimenti di bisogno e di possesso ci aiuterà a vivere in pace e libertà con noi stessi, imparare a stare da soli è un grande vantaggio e un piccolo trionfo.



La canzone "Librame" del cantautore Fabio Gómez prova a spiegare il significato dell’amare senza soffocare l'identità del proprio partner, suggerendo di uscire da situazioni ambigue, come nei casi di relazioni con amanti, dove i sogni non trovano sfogo.

Il brano sarà presentato in anteprima esclusiva su tutte le stazioni radiofoniche il 16 maggio, e sarà disponibile al pubblico su tutte le piattaforme di streaming e vendita digitale dal 19 maggio, mentre il videoclip sarà disponibile sul canale YouTube dell'artista dal 20 di maggio.

“Líbrame” è un adattamento della versione latina del brano “Let Me Be”, di Mila Ortiz, che ha lavorato con molti artisti internazionali come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli. La produzione internazionale tra il continente europeo e quello americano è curate da Marco Zangirolami, produttore artistico e curatore di del nuovo brano insieme a Mila Ortiz e Peggy Johnson.

Il videoclip, che sarà presentato in anteprima il 20 maggio, è stato girato a New York City e parla di storie e relazioni che sono a un punto di non ritorno, in cui devi scegliere tra restare per cambiare o partire per rivoluzionare la proprie vita.

“Y fue cuando estaba cayendo, que abrí mis alas y aprendí a volar. Sueña tu vida, vive tus sueños".

FABIO GOMEZ

Bio: è un cantautore italiano-spagnolo nato a Bern, in Svizzera, e ha iniziato la sua carriera musicale nell’Amazing Grace Gospel Coro a Lugano. Ha frequentato dei seminari Gospel a Chicago negli Stati Uniti e ha preso parte alla prestigiosa Sanremo Academy. Nel 2016 è stato pubblicato "Niente è impossibile", un album contenente 7 brani, tutti scritti dall'artista.

Nel 2020 incontra Marco Zangirolami, un produttore molto forte sulla scena musicale italiana e insieme decidono di produrre un album internazionale con la collaborazione di Peggy Johnson e di Mila Ortiz. Fabio durante la pandemia ha portato avanti il ​​lancio del suo singolo "Over” proprio nel mezzo della sua crisi, perché i testi di Peggy Johnson sembravano essere stati scritti appositamente per quel momento: il video è stato girato interamente a New York ed è stato lanciato su tutte le piattaforme musicali in tutto il mondo e su YouTube. La versione dance "Rainbow Remix" è attualmente disponibile in tutti i negozi Web, così come la versione "Monte Carlo Mix". "Siempre", la versione spagnola di "Over" è stata lanciata nel maggio 2021 in America Latina e il tour di Fabio ha toccato diversi paesi tra cui gli Stati Uniti, in particolare Miami e San Francisco. Il singolo è stato suonato su tutte le radio in Venezuela e nel programma televisivo nazionale "Vitrina" in Telen, per poi essere suonato in Messico, Colombia, Argentina e Uruguay.

Il video di "Siempre" e il video di “Let Me Be”, il precedente singolo, hanno avuto oltre un milione di visualizzazioni su YouTube.