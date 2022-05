Finale, auto contro la parete d'ingresso della galleria di Capo San Donato: uomo perde la vita (FOTO)

Incidente stradale mortale attorno all'ora di pranzo lungo la via Aurelia a Finale Ligure. Secondo quanto riferito, un'automobile, per cause ancora in via di accertamento, ha sbattuto contro la parete della galleria di Capo San Donato.

L'impatto, a quanto emerso dai primi riscontri, sarebbe avvenuto dopo che il conducente, un uomo (le iniziali G. M., 73 anni), ha accusato un malore mentre si trovava alla guida del suo mezzo.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, l'uomo non ha reagito alle cure del personale del 118 e della pubblica assistenza.

Sul posto in sanitari (Croce Bianca di Borgio e Noli), l'automedica, i vigili del fuoco, la polizia locale di Finale, a cui si sono aggregati in un secondo momento i carabinieri, per i rilievi del caso e il personale Anas.

Per agevolare i soccorsi è stato interdetto per circa un'ora il traffico tra la rotonda di località Castelletto e località La Fiorita, eccetto per i bus di linea.

Sul posto è atteso l'arrivo del magistrato.