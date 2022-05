A Toirano arriva “La Penisola del Tesoro”: l'iniziativa del Touring Club Italiano che porta alla scoperta dell’Italia meno conosciuta

11 giugno - Trekking urbano nelle borgate

Prenotazione obbligatoria qui

12 giugno - Dal Giogo di Toirano al Giogo di Giustenice

- Percorso per escursionisti: percorso ad anello di km 9 circa, dislivello 574 m. con salite e discese a tratti ripide

- Percorso per tutti: andata e ritorno sulla stessa strada sterrata, km 10 complessivi, dislivello 400 m.

- Orario di ritrovo (per tutti) alle ore 9 nella piazza della Chiesa di San Martino. Il punto di partenza dei percorsi si raggiunge in auto (in 30 minuti circa); per una maggiore sostenibilità ed in considerazione della limitata possibilità di parcheggio al Giogo, è necessario condividere il viaggio.

- Durata: 6 ore circa ciascuno. E’ consigliabile dotarsi di scarponcini alti e bastoncini.

Il termine Giogo fa pensare al mezzo per attaccare i bovini, in questo caso invece è la sommità di una montagna, un valico, anzi due valici che andremo a conoscere. Il Giogo di Toirano si apre fra il monte Sebanco e il Bric Pagliarina e collega il bacino padano con quello del mar Ligure. Sosta per il pranzo al sacco (a cura dei partecipanti).

Percorso per escursionisti Percorso ad anello. Partendo dal Giogo di Toirano saliamo sul primo tratto ripido, un sentiero con delle roccette, in un bosco fra conifere e latifoglie; man mano che si sale, il panorama è fantastico. Le conifere lasciano posto alle latifoglie. Il sentiero diventa più dolce, fra i pini silvestri, faggi e nocciole e poi la salita diventa nuovamente ripida (30 minuti dalla partenza). Un saliscendi ci porta a m. 1077 in una faggeta, con il sentiero a tratti ripido. La vista è sull’isola Gallinara, sulla costa ligure. Siamo sul sentiero dell’Alta Via dei Monti Liguri, proseguiamo sino all’area pic-nic del Giogo di Giustenice e in un’area SIC (sito di importanza comunitaria), il limite sud orientale dell’areale della Gentiana Ligustica, una specie protetta endemica delle Alpi Liguri e Marittime. Sulle pendici dei monti che ci circondano sorgono numerose “caselle” che vedremo nel bosco, piccole costruzioni realizzate con pietre a secco che servivano a pastori e contadini come ricoveri temporanei o depositi. Dal Giogo di Giustenice percorriamo una piccola sterrata con diversi sali scendi in un’immensa faggeta, sino a riportarci al Giogo di Toirano da dove siamo partiti con vista sulla valle di Bardineto.

Percorso per tutti Andata e ritorno sullo stesso percorso. Partendo dal Giogo di Toirano imbocchiamo una piccola strada sterrata fra faggi (Fagus sylvatica), un gran bosco di alberi longevi che possono arrivare ad essere plurisecolari; un tempo dai suoi frutti si ricavava un olio. Attraverso questo grande bosco che a tratti ci fa vedere il panorama sulla valle di Bardineto, si giunge al Giogo di Giustenice. Le giovani foglie dei faggi, con la luce del sole che filtra tra le giovani foglie dei faggi ci accompagna durante tutta l’escursione. Una camminata per tutti con l’immersione in una natura incontaminata.