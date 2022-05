Alassio, la generosità porta in dono quattro nuovi mezzi per la Croce Bianca. Uno anche dall'America

Festa solenne nel pomeriggio di ieri (domenica 22 maggio, ndr) ad Alassio in piazza Partigiani: 4 nuovi mezzi (due automediche e due ambulanze) sono state donate al sodalizio alassino di soccorso della Croce Bianca.

Le ambulanze sono state donate una dal Comune di Alassio, l'altra da una signora americana, Caterina M. Howard, che, trovandosi in vacanza a Loano, aveva fatto visita alla città del Muretto e qui, per un malessere, fu soccorsa dalla pubblica assistenza. La donna non ha dimenticato l'amorevole intervento e, una volta tornata in America, ha predisposto un lascito per l'acquisto di un'autoambulanza a favore della Croce alassina.

Le automediche sono state donate da una signora di Moglio, Maria Edda Taddia, e dalla dottoressa Carolina Bianchi, mancata recentemente, la farmacista che per decenni gestì l'attività nel "budello" di Alassio all'angolo con piazza Matteotti.

Con l'occasione il sindaco ha consegnato riconoscimenti ai militi, assieme ai vertici regionali di Anpas col presidente Lorenzo Risso, il presidente onorario Dino Ardoino, oltre al presidente della Commissione Sanità della Regione Liguria, il consigliere Brunello Brunetto, caldeggiando un suo intervento per poter giungere alla concessione della cittadinanza italiana al milite volontario albanese Albert Baca, conosciuto come Albi Albino, al quale il Comune l'anno scorso conferì l'Alassino d'Oro.