Ecco il programma di questo fine settimana a Le Vele Alassio

A GONFIE VELE!



Il 21 maggio è stato un sabato indimenticabile a Le Vele Alassio: è

stata ufficialmente inaugurata la stagione estiva 2022, un'occasione per

festeggiare il trentesimo anniversario del Club e gli affezionati

clienti di questi ultimi 30 anni non sono mancati. Tanta la commozione

al taglio della torta: che bello rivedere gli amici di una vita!



Numerose sono state le persone provenienti da ogni angolo del Nord

d'Italia e non solo, questo riempie di orgoglio il titolare Niccolò

Fiori: "Il mio obiettivo è di pubblicizzare e portare in tutto il mondo

non solo i miei brand, ma la città stessa di Alassio; proprio per

questo, appena acquistato il club nel 2015, ho deciso di modificare il

nome da Le Vele Discoteque a Le Vele Alassio".



Questo weekend il locale sarà aperto sabato 28 maggio con la famosa

serata open format con la musica del dj resident Giorgio V. e del dj

modenese Ruben Lasala.







Le Vele Alassio Saturday Night 28th May 2022



The castle on the sea is waiting for you...

Let's dream together with our Saturday Night!!



Saturday 28th May 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY NIGHT

MUSIC BY

Ruben Lasala

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents



Evento Facebook:

https://fb.me/e/4BTsmX7og







