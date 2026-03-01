Finalborgo, nuovo appuntamento dei “Pomeriggi musicali”: conferenza-concerto “Claude Debussy”

Sabato 7 marzo alle 16,30, all’Auditorium Destefanis di Finalborgo, nuovo appuntamento con i Pomeriggi Musicali – Nuovi percorsi sonori e artistici, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure Ets con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune, della Fondazione Agostino De Mari e di Avis Finale Ligure.

Il titolo dell’incontro è “Claude Debussy”, una conferenza-concerto inserita nel quarto ciclo di appuntamenti promossi dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese in collaborazione con la Società dei Concerti.

Dopo aver approfondito le figure di Gabriel Fauré, Maurice Ravel ed Erik Satie, l’attenzione si sposta ora su un altro grande protagonista della musica francese: Claude Debussy (1862-1918), figura centrale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Riprendendo una formula già apprezzata lo scorso anno con Ravel, Flavio Menardi Noguera dialogherà con il maestro Giacomo Fuga, pianista raffinato e sensibile, che interpreterà alcune tra le pagine più suggestive e significative del compositore.

L’ingresso è libero con offerta. Le prenotazioni sono consigliate, fino a esaurimento posti, via WhatsApp al numero 353 4639960. Si ricorda che le prenotazioni aprono una settimana prima di ogni concerto.