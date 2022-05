Spedizione Poste: ci sono dei limiti su peso e numero di colli?

Spedire un pacco non sempre è stato semplice. In passato, effettuare spedizioni con poste italiane risultava complesso e talvolta poco sicuro. Il sistema delle spedizioni postali negli anni si è notevolmente migliorato raggiungendo termini di affidabilità e sicurezza pari a quelle del corriere espresso.

Oggi i prodotti postali risultano convenienti e affidabili, spedire pacchi di ogni tipologia e formato è oramai un processo semplice ed economico.

Attraverso il servizio online di spedizione con Poste di spediscionline si riesce ad avere un servizio ottimo di poste italiane per finalizzare spedizioni comodamente da casa, senza fare file agli sportelli; infatti il driver ritirerà a domicilio e consegnerà sempre a domicilio, tutto compreso nel costo del pacco postale.

Poste Italiane: spedire un pacco è facile con Crono

Un prodotto utile e valido di Poste Italiane è il servizio Crono.

Crono è la soluzione di Poste Italiane per il mondo dell’e-commerce per effettuare spedizioni pacchi con poste, il servizio riesce a soddisfare le esigenze dei clienti che hanno necessità di spedire pacchi all’interno del territorio italiano e all’estero.

Le spedizioni dei pacchi poste con Il servizio Crono riesce a fornire un'immagine nuova alle spedizione pacchi postali; risulta, inoltre, valido ed economico ed è un notevole passo in avanti sia per affidabilità e sia per il numero di servizi offerti

Le caratteristiche principali di Crono sono le seguenti:

● Si possono spedire pacchi postali con contrassegno;

● Si possono spedire pacchi postali con assicurazione;

● Le spedizioni possono essere di un solo pacco, soluzione valida per l’e-commerce;

● La spedizione può avere un peso massimo di 30 chilogrammi.

Tempi di consegna e giacenze:

● Tempi di consegna entro 4/5 giorni lavorativi;

● Due tentativi di consegna in caso di assenza del cliente completamente gratuiti;

● La giacenza è gratuita presso l’ufficio postale in caso di assenza del destinatario.

I vantaggi del servizio Crono sono rappresentati soprattutto dai prezzi molto competitivi e risulta utile se si vuole spedire pacchi che non necessitano di viaggiare con una certa urgenza.

Per le spedizioni più celeri, c’è Crono Express che garantisce:

● Tempi di consegna 1/2 giorni lavorativi

● consegna al piano,

● consegna al sabato

● due tentativi di consegna inclusi e gratuiti

● giacenza presso l’ufficio postale di riferimento gratuita

Crono Express è un servizio valido e dinamico per le spedizioni e-commerce, con la consegna al piano e la consegna al Sabato, studiato e concretizzato per soddisfare anche i clienti con esigenze specifiche.

Da evidenziare che le spedizioni vengono tassate solo a peso reale, senza supplemento carburante e sono inclusi nel costo della spedizione due tentativi di consegna. Nessun supplemento per le isole e le località disagiate e periferiche

Crono economy

● Spedizioni grandi e voluminose;

● Prezzi economici;

● Notifiche al destinatario tramite mail ed sms

Crono Reverse

● Ideale per i negozi on line, ritiro e consegna domicilio o presso l’ufficio postale;

● Tracciamento della spedizione in ogni fase

Infine, Crono internazionale, il servizio in grado di raggiungere oltre 200 paesi, con la convenienza di un servizio tutto compreso e la capillarità degli uffici postali in tutto il mondo.

Spedizioni fino a 30 pacchi, fino a 3000 Kg via web

Attraverso il servizio poste di spediscionline è possibile spedire online fino a tre tonnellate, carichi pesanti, buste, pacchi, pallet con un unico ordine direttamente online.

Pacchi grossi, spedizioni ingombranti

Uno dei vantaggi di questo servizio è la certezza di poter spedire pacchi grossi, pesanti e pacchi voluminosi, oltre alla possibilità di effettuare spedizioni multiple.

Spediscionline è leader nelle spedizioni pacchi voluminosi e spedizioni pacchi pesanti, le tariffe con i corrieri convenzionati sono state redatte in funzione di questa fascia di merce. I servizi prevedono tutto ciò che serve per effettuare questo tipo di spedizioni, dal ritiro e consegna con sponda idraulica all'appuntamento per il ritiro e la consegna.

Il carico e lo scarico alla spedizione pacchi pesanti può essere gestito solo da corrieri attrezzati per questo di spedizioni, mezzi con sponda idraulica, muniti di transpallet e soprattutto magazzini adeguati a stoccare e immagazzinare e spedire pacchi voluminosi.

Un software all’avanguardia che permette di gestire ogni fase della preparazione della spedizione. All'area preventivi, dopo aver inserito dimensioni e peso superiori a una determinata soglia, il sistema è in grado di proporre solo corrieri che possono effettuare il servizio.

Il programma in dotazione è dedicato al confronto delle tariffe di spedizione di corrieri ed è in grado di accettare ordini misti: buste, pacchi, pedane (o pallet) e ogni genere di plico fino a un numero complessivo di 30 colli. Ciò permette un notevole risparmio di tempo e denaro, con conseguente soddisfazione del cliente.