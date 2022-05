A cena con le erbe aromatiche e il Pigato al Tempo Stretto di Albenga

L’osteria del Tempo Stretto propone un ricco calendario di serate a tema per scoprire ed assaporare piatti e prodotti tipici della gastronomia italiana. Il cibo e il vino non saranno solo serviti in tavola in gustosi piatti, preparati dalla chef Cinzia Chiappori, ma anche accompagnati dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che sveleranno i segreti delle erbe aromatiche e dei fiori eduli.

I cocktail di benvenuto saranno preparati dalla barlady Ottavia Castellaro dell’azienda agricola Aroma Domus.

Questo il calendario per gustare piatti deliziosi e scoprire storia e cultura dei prodotti utilizzati:

Menù venerdì 27 maggio

Aromatiche in tavola con verdure di stagione

Cocktail di benvenuto: Americano al rosmarino

Trombette asparagi e foglie di salvia in pastella leggera.

Testa in cassetta artigianale al chinotto di Savona con focaccia al rosmarino.

Tortelli di erba di san Pietro e sughetto di pinoli e maggiorana.

Coniglio cotto e marinato in erbe aromatiche (timo, santoreggia, alloro) e asparagi violetti di Albenga.

Semifreddo menta e cioccolato e biscottini di pasta frolla.

Vini dell’azienda Vis Amoris

Metodo classico Pigato Dome, Pigato Sogno e Passito Dulcis in fundo

Costo a persona 45 € bevande incluse

Sarà presenta anche il titolare della cantina Vis Amoris.

Menù venerdì 3 giugno

I fiori nel piatto

Cocktail di benvenuto alla rosa

Crema di zucchine trombette e tartare di gamberi con fiori di Nasturzio e Borragine con dressing al miele di acacia e fiori di begonia.

Zuppetta di baccalà, fantasia di fiori e sfoglia di pane ai fiori di rosmarino.

Risotto di vialone nano con pistilli di zafferano, calendula, calamari scottati e ricotta salata.

Tiepido di mare e maionese al miele e petali di tagete.

Budino al miele e Cardamomo e polline di fiori liguri.

Costo a persona 40 € escluse bevande.

Alla serata sarà presente Giacomo Calcagno esperto apicoltore e degustatore di miele

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924

L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 40.