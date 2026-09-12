Ceriale, lunedì suona la prima campanella: da martedì mensa ampliata e già attiva per i bambini dell’infanzia

Lunedì 14 settembre suonerà la prima campanella anche nelle scuole di Ceriale, segnando l’inizio di un nuovo anno scolastico per bambini e ragazzi, famiglie, insegnanti e tutto il personale impegnato nei plessi cittadini.

Un appuntamento importante per l’intera comunità, accompagnato quest’anno da una particolare soddisfazione per l’amministrazione comunale: già da martedì 15 settembre sarà attivo il servizio mensa per i bambini della scuola dell’infanzia.

"Il primo giorno di scuola porta sempre con sé emozione, aspettative e nuovi inizi – afferma la sindaca Marinella Fasano –. Ai nostri bambini e ragazzi auguro di affrontare questo nuovo anno con curiosità, entusiasmo e voglia di imparare, vivendo la scuola non soltanto come luogo di studio, ma anche di amicizia, crescita e condivisione. Un pensiero particolare va a chi entrerà per la prima volta in classe e comincerà una nuova avventura. Alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il ringraziamento dell’amministrazione comunale, insieme all’augurio di un anno sereno e ricco di soddisfazioni".

L’avvio del nuovo anno rappresenta anche l’occasione per ricordare gli investimenti effettuati dal Comune per migliorare gli spazi e i servizi destinati agli alunni. Tra questi rientra l’ampliamento della mensa delle scuole di via Magnone, che ha consentito di ricavare oltre 100 metri quadrati in più, offrendo ai bambini un ambiente maggiormente accogliente, confortevole e funzionale.

L’intervento, che ha consentito anche l’adeguamento sismico della struttura scolastica nella parte interessata dall’ampliamento, ha comportato un investimento complessivo di 330mila euro, di cui 250mila finanziati attraverso i fondi PNRR e altri 80mila euro stanziati dal Comune di Ceriale. "Un risultato particolarmente significativo considerando che, nell’ambito di questo specifico finanziamento per la riqualificazione scolastica, in tutta la Liguria erano stati ammessi soltanto quattro progetti e quello di Ceriale era l’unico della provincia di Savona", commenta l’assessore alla Pubblica istruzione Barbara De Stefano.

L’ampliamento si aggiunge alla nuova cucina realizzata da Dussmann Service srl, gestore del servizio di refezione scolastica, dotata di attrezzature moderne e funzionali alla preparazione dei pasti. Un insieme di interventi pensato per migliorare ulteriormente la qualità e l’organizzazione del servizio.

"Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità – aggiunge la sindaca –. Siamo particolarmente felici di poter iniziare il nuovo anno mettendo a disposizione dei bambini spazi e servizi migliorati. A loro auguriamo di riempire le aule di domande, scoperte, amicizie e sogni e di conservare, giorno dopo giorno, il piacere di imparare. Buon anno scolastico a tutta la comunità di Ceriale".