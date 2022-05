Case di Comunità Spoke, Bozzano replica ad Arboscello: "Il levante savonese non è dimenticato dal presidente Toti"

"Stia tranquillo il collega consigliere Roberto Arboscello: il confronto sulla risposta sanitaria per il levante savonese è tema da tempo oggetto di confronto e di programmazione da parte del presidente Giovanni Toti" commenta il consigliere regionale di "Cambiamo!"Alessandro Bozzano.

"Il collega del Pd si vanta sui canali d’informazione per aver ottenuto con un suo ordine del giorno di aprire con la Giunta Regionale un confronto sulle scelte di riorganizzazione della sanità territoriale “cosicché – dice – siano ascoltati i reali fabbisogni sanitari del territorio”. Spiace contraddire cotanta soddisfazione, ma la realtà delle cose è molto diversa! Quell'ordine del giorno non è stato ritirato prima della votazione per aprirsi al confronto ed evitare la polemica, come dichiarato da Arboscello. E’ stato ritirato a seguito di un mio intervento in cui ricordavo al gruppo Pd quando la Regione sotto la presidenza di Burlando ha cercato di risolvere i buchi creati sulla sanità cartolarizzando immobili Asl, con vendite ad Arte di tali beni. Ne abbiamo un esempio lampante a Varazze, con il vecchio ospedale che proprio grazie a questa operazione rimane vuoto ed abbandonato, con aste andate deserte perché rispondenti a una stima che non dialoga con il reale valore di mercato. Venga a visitarlo Arboscello, sarò felice di spiegargli nel dettaglio la situazione".

"Il dialogo e il confronto con il presidente Toti sulla risposta sanitaria per i 40mila cittadini del Levante Savonese, entroterra compreso, è aperto e dinamico, quasi giornaliero. Grazie a tale confronto ho tristemente appreso che proprio a causa della sopracitata cartolarizzazione dei beni Asl il Levante Savonese dovrà rinunciare alla Casa di Comunità, che per direttiva ministeriale deve essere realizzata in edifici di proprietà Asl, come poteva essere l’ex ospedale varazzino se non fosse stato venduto ad Arte per fare cassa. Non avendo sul territorio del Levante immobili Asl che rispondano alle esigenze, la risposta sanitaria qui sarà garantita attraverso la distribuzione di Case di Comunità Spoke".

Stia quindi tranquillo Arboscello, il levante savonese non è certo stato dimenticato dal nostro presidente. Le teorie “arboscelliane” difettano sempre di un ingrediente fondamentale, la memoria storica. Nella fattispecie di quella attinente alle cose malfatte, che se fossero state pensate in maniera adeguata oggi si sarebbero potute trasformare in risposte concrete per il territorio" conclude Bozzano.