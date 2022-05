Punto nascite Pietra, Grande Liguria attacca Toti: "Ogni volta sposta l'asticella più avanti, chiediamo chiarezza"

"'Caschi il mondo ma il punto nascite a Pietra Ligure lo riapro entro giugno' tuonò il Governatore Toti nell'incontro di Pietra Ligure di qualche mese fa. Oggi ci comunica che lo riapriremo entro l'estate, non precisando però di quale anno". Cosi commenta Grande Liguria.

"Scherzi a parte, ogni volta sposta l'asticella un po' più avanti, pensando che siamo sempre pronti e disposti a bere le sue favole. La triste realtà e che sono 572 giorni che è chiuso, e cosa grave dovremo affrontare un altra estate, incrociando le dita sperando che tutto vada bene".

"Sono mesi che chiediamo chiarezza, che si parli con la verità, perché siamo stanchi di promesse non mantenute. In ogni caso diamo ancora credito, ma con alta vigilanza, perché il tempo sta per scadere e la pazienza anche" conclude Grande Liguria.