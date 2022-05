Millesimo, nuova rotonda in località Monastero: via ai lavori

"Lunedì 30 maggio incominceranno i lavori di tracciamento e realizzazione della nuova rotonda in località Monastero". Questo l'annuncio del sindaco di Millesimo Aldo Picalli.

"Una nuova opera viabilistica sulla strada provinciale tra Millesimo e Cengio che porterà alla riduzione della velocità per i mezzi in entrata in via Trento Trieste che diventerà zona 30 km/h max".

"Meno velocità. Ossia più sicurezza per tutti i cittadini sulla strada provinciale di via Trento Trieste, per via Moneta e per l’ingresso al Monastero e distributore di carburanti" conclude il primo cittadino.