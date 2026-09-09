SMARTcup Academy Liguria 2026 fa tappa a Savona: confronto tra innovazione, impresa e trasferimento tecnologico

Ha fatto tappa oggi a Savona SMARTcup Academy Liguria 2026, il percorso di accompagnamento della 14ª edizione di SMARTcup Liguria, la business plan competition regionale gestita da Filse e dedicata alla valorizzazione di idee imprenditoriali innovative ad alto contenuto tecnologico.

L'incontro, svoltosi presso la sede Filse di Via Paleocapa - alla presenza, fra gli altri, del vice sindaco del Comune di Savona, Elisa di Padova e di Maria Nives Riggio, vice direttore di Filse -, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra aspiranti imprenditori, startup, ricercatori, professionisti e attori dell'ecosistema dell'innovazione, offrendo strumenti e approfondimenti utili per trasformare idee innovative in progetti imprenditoriali concreti e sostenibili.

La tappa savonese si inserisce nel programma itinerante dell'Academy, confermando la volontà di intercettare talenti e portare competenze, opportunità e occasioni di networking in tutto il territorio ligure, valorizzando le specificità e le eccellenze presenti nelle diverse province.

"Con SmartCup Liguria in 13 edizioni abbiamo raccolto oltre 350 idee imprenditoriali e contribuito alla nascita di circa 70 startup. Un risultato che testimonia la forza di un’iniziativa che, grazie anche all’Academy itinerante, ci permetterà di essere ancora più vicini a chi desidera fare impresa e contribuire alla crescita del territorio” dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e all’Innovazione Alessio Piana.

Durante l'incontro Savona Startup ha presentato ai partecipanti le proprie attività e gli strumenti messi a disposizione per supportare la nascita e la crescita delle startup del territorio.

Il percorso proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti sul territorio regionale e con incontri presso alcuni dei principali attori dell'ecosistema dell'innovazione ligure, tra cui IIT, Ansaldo, ERG con Nova Connect, Confindustria e Talent Garden.

Le candidature a SMARTcup Liguria 2026 potranno essere presentate entro il 27 settembre 2026, mentre la finale regionale si svolgerà il 19 ottobre presso il BIC - Incubatore d'Impresa di Filse a Genova.