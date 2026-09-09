Luigi Gallo nominato Commendatore della Repubblica: premiato un percorso tra psicologia, musica e sport

Con decreto del 2 giugno 2026, il Presidente della Repubblica ha conferito a Luigi Gallo l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, come attesta il registro ufficiale delle onorificenze del Quirinale. Un riconoscimento che corona un percorso professionale in cui convivono, con rara continuità, tre vocazioni: quella dello psicologo, quella del musicista e quella dello sportivo.

Nato a Pavia nel 1964 e residente a Cisano sul Neva (SV), Gallo vive con la moglie Maria e il figlio Federico. Diplomato in Clarinetto e in Saxofono, è inoltre laureato in Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Management dello Sport e Comunicazione. Iscritto all'Ordine degli Psicologi della Liguria (n. 3244), esercita come psicoterapeuta a orientamento ipnotico neo-ericksoniano, pedagogista e psicologo dello sport: nei suoi studi di Pietra Ligure e di Albenga si avvale di ipnosi, EMDR e mindfulness per accompagnare pazienti, musicisti e atleti alle prese con l'ansia da prestazione.

In ruolo dal 1992 come professore di Saxofono, insegna dal 2002 presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, dove coordina il Dipartimento Fiati e siede nel Consiglio Accademico. Interprete apprezzato, ha collaborato con l'Orchestra Rai di Torino, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e la Filarmonica Toscanini di Parma, esibendosi alla Biennale di Venezia e in numerosi festival internazionali di musica contemporanea; per Bèrben ha pubblicato i volumi “10 Capricci” e “20 Studi per Sassofono”, divenuti testi di riferimento per lo studio dello strumento. Le stesse competenze sono messe al servizio dello sport: Gallo è Maestro di arti marziali e, come docente federale Federkombat-CONI, si occupa anche di preparazione mentale per atleti e tecnici.