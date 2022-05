Albenga, cinghiali nel centro abitato: l'amministrazione comunale prende provvedimenti

Avvistamenti di cinghiali nel centro abitato di Albenga: la risposta dell’amministrazione non si è fatta attendere. L’assessore all'ambiente Gianni Pollio in concerto con il funzionario Luca Sola e la collaborazione dell’ufficio ambiente, ha prontamente messo mano alla problematica al fine di risolverla in tempi rapidi e in maniera efficace.

"E’ già stato contattato il referente regionale del servizio vigilanza faunistica con il quale, nella giornata di domani, faremo un sopralluogo nelle zone più sensibili della città, cioè quelle dove è già stata segnalata la presenza di cinghiali nei pressi delle abitazioni come ad esempio via Piave, via Donatello e via Giotto" spiega l’assessore Pollio.

"Gli agenti del nucleo vigilanza faunistica regionale, responsabili per materia, interverranno al fine di risolvere la problematica al più presto e in maniera efficace. Al contempo invito i cittadini ad astenersi dal dare cibo a questi animali e da tutti quei comportamenti che potrebbero attirarli vicino alle abitazioni - conclude l'assessore - Ringrazio il responsabile dell’ufficio ambiente Luca Sola e tutti i dipendenti che si sono immediatamente attivati per risolvere la situazione".