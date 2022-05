Autostrada dei Fiori, nuove misure per agevolare la viabilità

Rimozione di tutti i cantieri dalle ore 14 venerdì 27 maggio alle ore 12 di lunedì 6 giugno ad accezione di quello situato, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Imperia ovest e Arma di Taggia e rimozione di tutti gli scambi di carreggiata sull’intera tratta Savona - Ventimiglia dalle ore 14 di giovedì 23 giugno alle ore 12 di lunedì 27 giugno.

Sono le ulteriori misure per agevolare la viabilità comunicate da Autostrada dei Fiori in occasione del tavolo tecnico tenutosi oggi con la Regione Liguria dedicato alla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete autostradale ligure.

Per il fine settimana del 24 giugno resteranno attive solamente tre strettoie ad una corrente veicolare situate: presso lo svicolo di Albenga in entrambe le direzioni di marcia (sviluppo cantiere: circa 1 km); tra gli svincoli di Imperia ovest e Arma di Taggia in entrambe le direzioni (sviluppo cantiere: circa 2 km); tra gli svincoli di Sanremo e Arma di Taggia sulla sola direzione Savona (sviluppo cantiere: circa 2 km).

Resta attiva, inoltre, la misura già adottata da Autostrada dei Fiori dal periodo pasquale che prevede la rimozione di tutti gli scambi di carreggiata nella tratta Savona – Albenga dalle ore 14 del venerdì alle ore 12 del lunedì successivo (fino al 5 settembre 2022).

Per quanto riguarda l’A6 Torino - Savona, Autostrada dei Fiori proseguirà con la riapertura al traffico della seconda corsia nella tratta Savona – Altare in direzione Torino tutte le domeniche pomeriggio sino al lunedì mattina (misura attiva fino a settembre).