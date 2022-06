Ospedale, Lambertini (Noi per Cairo): "Bisogna dialogare per avere quanto prima un servizio di emergenza H24"

Ospedale "San Giuseppe" di Cairo Montenotte, una tematica assai sentita nel corso di questa campagna elettorale: "Il ridimensionamento della struttura è iniziata con la sciagurata gestione regionale della giunta Burlando, spalleggiata dagli amministratori locali del Partito democratico. Oggi dopo il fallimento del progetto di gestione privata e a seguito della pandemia, ci ritroviamo un ospedale con servizi ridotti all'osso" commenta il candidato sindaco di "Noi per Cairo" Paolo Lambertini.

"Le pressanti e continue richieste da parte dell'amministrazione di attenzione verso i servizi sanitari, culminate con la stesura di un corposo documento condiviso da comuni, sindacati e comitato, hanno portato a una apertura in controtendenza: dopo anni in cui venivano tolte risorse, nel 2012 la giunta Burlando ha dismesso per l'Asl 2 9 milioni di euro, si è tornati a parlare di investimenti su strutture e attrezzature" prosegue.

"Dobbiamo partire da qui, con una concertazione continua con Asl 2 e Regione per portare sempre più servizi all'ospedale e avere quanto prima un servizio di emergenza ospedaliera su 24 ore. E' necessario finalizzare i progetti che derivano dal Pnrr, riportando i servizi ospedalieri necessari (reparti, ambulatori, diagnostica, interventi chirurgici), creando da subito un percorso sinergico tra guardia medica, 118, medici di medicina generale e Asl. Per raggiungere tali obiettivi sarà di grande aiuto il tavolo tecnico definito dall'Asl 2 con tutti gli attori coinvolti (territori, medici, infermieri, parti sociali ecc".

"Come lista 'Noi per Cairo' chiediamo la gestione delle emergenze ospedaliere h24 con accesso tramite ambulanze per codici bianchi e verdi e auto-presentazione; l'attuazione della chirurgia ambulatoriale; il mantenimento dell'ACIROT; l'incremento generali di posti letto; un reparto di degenza di medicina e uno di recupero e riabilitazione; l'aumento degli accessi per diagnostica; il potenziamento di ambulatori specialistici; un punto prelievi; il mantenimento delle cure palliative; l'incremento apertura/funzionamento Dialisi; il progetto INDIA (2° automedica/ambulanza con infermiera operativa)" conclude il candidato Lambertini.