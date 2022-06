Dai fornitori di abbigliamento, i capi immancabili in negozio in estate

Mancano pochissimi giorni all’inizio dell’estate e se da una parte c’è chi sogna le vacanze, i costumi da bagno e pareo, dall’altra ci sono i negozianti che chiedono ai fornitori di abbigliamento tutte le informazioni più succose per poter fare gli ordini giusti seguendo le tendenze, o anticipandole. I fornitori di abbigliamento su www.ghiraf.it ci svelano quali saranno i capi must have dell’estate che non devono assolutamente mancare all’interno di uno shop.

Maxi Dress Boho

Lo stile Boho Chic torna ogni estate; a vederlo da fuori sembra un mix di tanti stili diversi che uniscono quello etnico a quello hippie con elementi che sembrano arrivare dal Marocco ma anche dall’India. Il risultato risulta però armonico, nonostante il mix and match di colori, fantasie e stoffe. I maxi dress boho sono il vero must dell’estate: vengono apprezzati da donne di tutte le età e grazie alla gonna lunga e al taglio spesso sotto il seno valorizzano ogni tipo di fisicità, sono perfetti quindi anche per chi ha come clientela quella curvy.

Shorts… non troppo shorts

Le più giovani cercano shorts a vita alta e sgambatissimi ma la clientela dai 30 in su opta per qualcosa di meno drastico, fresco ma anche non esagerato. La vita alta continua a trionfare e il motivo è la combinazione con i celebri crop top ma per quanto riguarda la lunghezza della gamba si allunga un po’ arrivando anche a metà coscia.

Crop top

Sembra che le più giovani abbiano ormai rilanciato un trend che non vedevamo da tanti anni; il crop top è tornato e non crediamo se ne andrà tanto velocemente. Corto, che mette in mostra l’ombelico, può essere bilanciato con un pantalone a vita alta. Assolutamente immancabile per l’estate 2022.

Borse di paglia

Chi vende abbigliamento non dovrebbe dimenticarsi di proporre anche qualche accessorio per completare i look; tra i must di stagione ci sono le borse in paglia. Le borse di paglia non sono adatte solo alla spiaggia però, parliamo anche di piccoli modelli a tracolla che, soprattutto nel color sabbia e caramello, si abbinano ad abiti bianchi con facilità e con l’abbronzatura sono perfetti.

Il ritorno della vita bassa

I fornitori di abbigliamento come Ghiraf segnalano un ritorno che ci catapulta negli anni 2000: torna la vita bassa e secondo gli esperti sarà un vero e proprio boom. Chi è stata adolescente negli anni ’00 non potrà resistere al fascino di un pantalone palazzo o a zampa d’elefante a vita bassa.

Abiti cut out

Un altro trend che sembra primeggiare durante l’estate 2022 è quello degli abiti cut-out. Negli anni scorsi abbiamo visto i costumi con questo trend e ora sono anche i vestiti a seguirlo; si tratta di modelli con tagli e trasparenze strategici che vanno a regalare un look sexy e dai tocchi provocatori.

Capi bianchi in lino

Il lino sembra essere il tessuto protagonista dell’estate, riuscire a trovare capi bianchi in lino può essere una scelta vincente; i migliori fornitori di abbigliamento all’ingrosso suggeriscono ai negozi di optare non solo per look total white ma di giocare con sfumature fluo a contrasto per dare un tocco in più di tendenza.

Stile navy

Le righe non passano mai di moda, a lanciarle per prima è stata l’icona di stile Audrey Hepburn che è conosciuta per il suo tubino nero ma anche per questo look sbarazzino e tipicamente estivo. A righe sottili in versione bianco e nero ma anche bianco e blu o bianco e rosso sono un must intramontabile.

Panama

I cappelli di paglia, così come le borse, sono un vero e proprio must. I fornitori di abbigliamento segnalano come proprio il Panama continui ad essere attuale, perfetto per affrontare viaggi e non solo spiaggia. Perfetto anche in città, è facilissimo da abbinare ed è davvero un must.