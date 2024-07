Auto e moto a tutta velocità sulla Sp 51, i residenti di Acquafredda: "Dobbiamo aspettare il morto?"

I residenti della frazione di Acquafredda scrivono al sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, e al presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

"Dobbiamo aspettare il morto? È quello che ci chiediamo noi abitanti di Acquafredda, frazione di Millesimo, le cui case sono in buona parte dislocate lungo la strada provinciale 51, che collega il capoluogo a Murialdo, Osiglia e alla Riviera. Questo tratto di strada è privo di ogni dissuasore, non ci sono né rilevatori di velocità né dossi, solo cartelli che limitano la velocità a 50 km/h e che nessuno si sogna di rispettare."

"Automobilisti e motociclisti, soprattutto nei giorni festivi in cui il traffico è notevolmente intenso, si scatenano a tutta velocità e in folli sorpassi, mettendo a repentaglio non solo le loro vite ma anche quelle degli abitanti, che hanno non poca difficoltà a immettersi sulla strada o anche semplicemente ad attraversarla. In questi anni gli acquafreddesi si sono mossi con petizioni e l'ultima sembra aver avuto successo, dal momento che, in data 24 maggio 2024, la giunta comunale ha approvato l'intesa con la provincia per la posa dei dossi sulla provinciale. Ma... non si è ancora visto nulla!"

"Purtroppo, però, mentre noi restiamo in attesa, ci sono stati due incidenti: il 1° giugno e il 6 luglio, che fortunatamente non hanno causato vittime, ma fino a quando la fortuna ci assisterà? Dobbiamo aspettare il morto perché qualcosa si smuova?"

"Il nostro appello va all'amministrazione comunale tutta, in particolare al sindaco e alla Giunta, nonché al presidente e all'amministrazione provinciale, affinché realizzino in tempi celeri quanto deliberato e dimostrino, una volta tanto, che la politica non è solo parole o promesse pre-elettorali, ma anche fatti concreti per aiutare e mettere in sicurezza la comunità", concludono i residenti di Acquafredda.