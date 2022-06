All'Istituto Comprensivo Albenga 2 arriva l'Hackathon. Il 6 e 7 giugno due giornate sulla sostenibilità sociale

In questo secondo quadrimestre, sette classi dell’Istituto Comprensivo Albenga 2 hanno aderito al progetto “Pensare, Progettare, Creare e Innovare nel digitale: TETRAMIND”, un percorso sperimentato in classe su quattro metodologie didattiche innovative, che si concluderà con un hackathon nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 giugno, presso la palestra della Scuola Secondaria di Leca d’Albenga.

Ottantacinque bambini delle scuole primarie (classe 4A del plesso Tomaso Paccini, classe 4A del plesso di Arnasco, classi 5A e 5B del plesso di Villanova d’Albenga, classe 3E del plesso di Leca), quaranta alunni della scuola secondaria di Leca, classi 1 B e 1 C, si sfideranno in un Hackathon che avrà come tema la sostenibilità sociale, guidati dagli insegnanti, Sabrina Badoino, Elisa Bertone, Elena Bruno, Ottavia Cannonero, Ornella Capello, Giuseppina Isnardi e Maria Rosaria Lotta.

Storytelling, Inquiry Based Learning, Problem Based Learning, Challenge Based Learning sono metodi d’insegnamento ai più sconosciuti, ma i docenti dell’Istituto Albenga 2, dopo un personale percorso di formazione, hanno applicato in classe le metodologie attive che pongono gli alunni al centro dell’apprendimento.

L’istituto Comprensivo Albenga 2 ha infatti partecipato con altre otto scuole sul territorio nazionale dalla Sicilia alla Lombardia, rappresentative di tutti gli ordini di scuole, al progetto Tetramind che prevede la collaborazione di esperti nel campo delle metodologie didattiche innovative, di docenti di diversi ordini di scuola e degli studenti.

In tutte le scuole i docenti, formati alla metodologia, hanno sperimentato, nelle loro lezioni in classe, le prime tre metodologie, accompagnati da formatori esperti. A conclusione ogni istituto sperimenterà un Hackathon, basato sul paradigma del CBL (Challenge Based Learning), aperto a tutti gli studenti dell’istituto.

L’Istituto Comprensivo Albenga 2 è già alla sua terza esperienza nell’ambito della realizzazione concreta del Piano Nazionale Scuola Digitale e della sperimentazione reale delle Metodologie Innovative.

Inoltre, la classe quinta della scuola primaria di Zuccarello ha avuto accesso alla fase finale nazionale del Primary Hack Next Generation, primo hackathon nazionale rivolto alla scuola primaria, lo scorso dicembre e la classe 2 E della scuola secondaria di Leca è risultata finalista regionale al M.A.B. (Mapping LaBoratory) organizzato dalla sottorete 2- Piemonte-Liguria –Valle D’Aosta.

Guideranno gli alunni la formatrice Francesca Biglia dell’Associazione WAYouth e nove studenti del Liceo Giordano Bruno nel ruolo di mentor.

Scuola capofila del Progetto Tetramind è l’I.I.S.S. Liceti di Rapallo (Genova), da anni attivo promotore di progetti nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.