Finalborgo, arriva la fumata bianca: l'estate 2022 sarà quella del ritorno al "Viaggio nel Medioevo"

"Il Consiglio Maggiore del Centro Storico del Finale ha deliberato che l’edizione 2022 del Viaggio nel Medioevo si farà! Dal 25 al 28 agosto a Finalborgo".

Dopo aver affrontato in un incontro pubblico il tema, spiegando ai commercianti locali le diverse difficoltà che una manifestazione così complessa comporta affinché possa andare tutto al meglio, è arrivata così la tanto attesa fumata bianca da parte dell'associazione che ne gestisce l'organizzazione.

"Giunti a vent’anni dalla prima edizione, dopo due anni di stop forzato causa pandemia e malgrado le moltissime difficoltà, l’associazione ha deciso di non arrendersi e riprendere il cammino dell’evento internazionale - si legge nel messaggio diramato via social - Contemporaneamente, è stata avviata una campagna tesseramenti per incrementare le fila dell’associazione con nuovi figuranti in tutti i ruoli e ripartire con nuova energia e nuovo vigore".

Molte saranno le novità in questa edizione di rinascita. La manifestazione, che ha continuato ad evolversi ed a crescere in questi vent’anni, nasce come rievocazione storica per divenire una "Festa medievale" con il coinvolgimento e la collaborazione di tutto il paese.

"Non è una sagra - ribadiscono all’unisono i Consiglieri - è una manifestazione che coinvolge artisti da strada, rievocatori, musici, professionisti e volontari, provenienti da tutta Europa, che affonda le sue radici nei festeggiamenti per la vittoria di Giovanni del Carretto contro la Repubblica di Genova e la riconquista del borgo del 1452”.