Savona, posizionati i nuovi radar conta traffico: verranno raccolti dati per avviare poi le simulazioni (FOTO)

Sono state posizionate ieri le nuove centraline a Savona per monitorare il traffico su strada e poter poi dar vita al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Il comune aveva infatti affidato direttamente il servizio per 7mila 686 euro alla ditta Orizzonte Segnaletica Srl di Castellucchio in provincia di Mantova, così da poter dotare il territorio comprensoriale savonese del PUMS dopo che l'amministrazione aveva partecipato al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso ai finanziamenti destinati al trasporto di massa con tecnologie a basse emissioni.

Però per ora il progetto per la realizzazione di tre linee di trasporto pubblico nell’asse Vado Ligure – Varazze con mezzi ad alimentazione elettrica, presentato da Palazzo Sisto come capofila insieme a Tpl non è stato finanziato.

Le attività per la redazione del Piano comunque rientrano tra quelle previste dalla convenzione quadro tra il Comune di Savona, TPL e il Campus per la raccolta ed elaborazione dei dati di traffico e per lo sviluppo di studi, ricerche e progetti nel settore della mobilità urbana.

Lo scorso dicembre 2020 era stato infatti affidato l'incarico all'università savonese per la predisposizione degli allegati tecnici alla proposta di finanziamento per la redazione del PUMS dell'ambito savonese e per la progettazione di una linea di trasporto pubblico su gomma ad alimentazione elettrica da candidare ai finanziamenti ministeriali.

I radar contatraffico sono stati piazzati in aree strategiche della città come corso Mazzini, all'altezza del ponte sul Torrente Letimbro, su entrambe le direzioni e nei pressi della rotonda adiacente il Priamar; in Corso Colombo all'altezza del ponte sul Torrente Letimbro su entrambe le direzioni; in Via Paleocapa, in corrispondenza della Torretta di Savona in una sola direzione; in Via San Lorenzo all'inizio di Piazza Saffi e in Via Piave prima dell'imbocco su Piazza Saffi.

Il Campus con lo scopo di completare le attività di analisi, vista l'impossibilità di ripristinare la funzionalità dei sistemi di conteggio non funzionanti in tempi adeguati, aveva manifestato la necessità di acquisire urgentemente nuovi dati integrativi che nel giro di una settimana potrebbero essere messi a disposizione.

L'università inserirà i dati nel proprio programma di simulazione verificando che gli effetti che si possono creare chiudendo parzialmente alcune strade. Da lì l'amministrazione potrà così valutare quali zone pedonalizzare in vista anche dello spostamento del mercato del lunedì in via Paleocapa.

Il comune disponeva comunque già di un sistema di 6 postazioni di rilevamento dei flussi di traffico veicolare sul territorio, realizzato nel 2015 che è costituito da 5 radar contatraffico in via Stalingrado, lungomare Matteotti, via Genova, via Nizza e Corso Ricci e da un sistema di monitoraggio costituito da telecamera con pc dedicato nella rotatoria di via Gramsci/corso Mazzini/ingresso porto/via Impastato che però non è attualmente funzionante ed è oggetto di interventi di riparazione e di sostituzione dell'apparato di comunicazione.