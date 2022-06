Lutto per la scomparsa della professoressa Daniela Aicardi, il commiato delle socie e amiche di Fidapa Albenga sui social

È mancata prematuramente all’affetto dei suoi cari, dei tanti amici, colleghi e alunni Daniela Aicardi, docente di lettere presso l’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi.

“Cara Daniela, oggi il cuore di ciascuna di noi è più pesante e più triste. Sei volata in cielo nel candore di una notte di giugno che tanto ricorda del tuo sorriso”, si legge in un post pubblicato sui social da parte di Fidapa Sezione Albenga, associazione della quale faceva parte e di cui è stata Past President dal 2019 al 2021.

“Proprio tu, anima della nostra sezione – continuano le socie Fidapa -, un’amica leale, onesta e preziosa. La presidente che nel biennio più difficile (quello pandemico) ha saputo tenerci unite, donandoci speranza e scaldandoci di un amore potente e sincero”.

“Grazie per la tua presenza costante, per l’eterna eleganza con cui hai accarezzato la vita di ciascuna di noi e per la tua forza che sempre splenderà nei nostri occhi e nei nostri progetti. Ci mancherai infinitamente”.

La professoressa Aicardi aveva 66 anni ed era molto stimata anche nell’ambiente scolastico.

I funerali verranno celebrati giovedì 9 giugno alle 10 presso la chiesa parrocchiale di S. Ambrogio ad Alassio. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene.