Non è stato un risveglio tra i più sereni per la famiglia Colla. Nel corso della notte, la porta d'ingresso del bar gestito dalla proprietà dell'Albenga Calcio, situato nel cuore della città delle torri è stato infatti imbrattato con la scritta "Infame Vattene".

Un gesto arrivato nei giorni chiave per la cessione del club a Simone Marinelli, ex presidente del Savona, la cui trattativa è ormai imbastita da diverse settimane. Da parte della famiglia Colla non sono state rilasciate dichiarazioni.