Albissola, furgone prende fuoco sulla via Aurelia: traffico in tilt (FOTO e VIDEO)

Vigili del fuoco mobilitati nella mattinata odierna sulla via Aurelia ad Albissola Marina per un furgone in fiamme. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 7.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Il veicolo, secondo quanto riferito, ha preso fuoco all'altezza della Margonara. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito notevoli disagi in entrambe le direzioni: è stato istituito un senso unico alternato.

Non si conoscono ancora al momento le cause che hanno portato il mezzo a prendere fuoco. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal furgone in tempo.