Cadibona, l'allarme lanciato dalle Guardie Zoofile: "Bustine di veleno per topi in via Abrani"

Appello delle Guardie Zoofile Volontarie del Nucleo di Savona in difesa delle colonie feline, accudite da alcune animaliste, che si trovano in via Abrani a Cadibona, nel comune di Quiliano.

"Lungo la strada e vicino alle zone frequentate dai gatti sono state trovate bustine di veleno per topi e grani di lumachicida - spiegano le Guardie Zoofile - Si tratta di sostanze pericolose sia per gli animali domestici che per le persone, soprattutto bambini, che ne venissero in contatto anche casualmente. Infatti non possono essere lasciate sul territorio, a meno di non possedere le prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle precise modalità previste dalle norme di legge."

Le Guardie Zoofile savonesi raccomandano la massima cautela ai proprietari di cani ed ai gestori delle colonie feline libere, segnalando che svolgeranno in zona opportuni sopralluoghi.