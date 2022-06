Stella, in pensione dopo 44 anni di lavoro il medico di famiglia Anna Maria Caponi

21 agosto 1978-10 giugno 2022. 44 anni di carriera per il medico di famiglia, la dottoressa Anna Maria Caponi che da ieri è in pensione.

Il medico da anni al lavoro per la comunità di Stella, punto di riferimento per molte generazioni di cittadini dell'entroterra savonese si potrà godere così un meritato riposo e ieri è stata festeggiata dall'amministrazione comunale.

"Congratulazioni alla Dottoressa Anna Maria Caponi per essere arrivata all’ultimo giorno della sua meravigliosa carriera. 44 anni di onorata carriera" dicono dal comune di Stella che gli ha consegnato un attestato di riconoscimento.

"Congratulazioni per la tua pensione amica mia, sappi che lascerai un grande vuoto in questa comunità. Ora goditela tutta. Dopo 44 anni è il minimo E grazie di aver creduto in me" il commento del sindaco Andrea Castellini.

L'attestato recita: "Per aver svolto in tutti questi anni a Stella il suo incarico di medico di famiglia, con passione, dedizione e impegno, dando sempre dimostrazione di incondizionata verso tutti. Per la professionalità e la stima che la comunità stellese le ha sempre riconosciuto".