Ex Piaggio di Finale, ad aggiudicarsi l'asta fallimentare è stata la Gif Srl di Torino

L'atto definitivo sarà stilato, sempre a Torino dove ha avuto l'asta fallimentare, il 14 giugno, ma finalmente il nuovo proprietario che si è aggiudicato all'asta le ex aree Piaggio di Finale Ligure è la torinese GIF srl.

Ad annunciarlo, nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale finalese, è stato il sindaco Ugo Frascherelli su richiesta della minoranza, dopo averne avuto notizia dal curatore fallimentare del compendio che lo scorso 26 marzo, al secondo incanto, era stato aggiudicato per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

Si tratta di una società, come detto, con sede a Torino che cita quale attività prevalente, secondo quanto registrato alla Camera di Commercio torinese, lo "sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione". In poche parole si occupa di attività legate alla pianificazione, alla progettazione e allo sviluppo di progetti immobiliari senza coinvolgere direttamente la costruzione fisica degli edifici, concentrandosi quindi in prevalenza sulla fase concettuale e progettuale.

Saranno quindi questi i nuovi proprietari, tra i quali sarebbero in qualche modo coinvolti il banchiere Giubergia di Ersel e l'imprenditore Ferrero dell'omonimo gruppo attivo nel campo delle energie, già all'interno della Finalmare, che dovranno per il futuro confrontarsi con le linee guida approvate dal Consiglio Comunale per "vigilare" sulla trasformazione del vasto distretto a ponente della cittadina rivierasca.