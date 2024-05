Savona, i residenti del Santuario tirano un sospiro di sollievo: riaperta a senso unico alternato la Sp12

Una corsia della strada provinciale all'altezza del Ristorante 32 era crollata lo scorso 7 marzo isolando gli abitanti della parte alte di vi Cimavalle e dopo poco più di due mesi sono stati posizionati questo pomeriggio due impianti semaforici dando il via ad un senso unico alternato.

Per ovviare alla criticità era stato istituito un servizio di bus navetta e un mezzo di soccorso stazionava lato monte in caso di emergenze.

"Una volta riaperto il senso unico alternato, sarà possibile definire un cronoprogramma per la riapertura completa della carreggiata a doppio senso - aveva spiegato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - Durante questa fase, garantiremo la normale vivibilità della zona per quanto riguarda il trasporto pubblico, gli spostamenti privati e soprattutto le situazioni di emergenza. Queste ultime sono state gestite fino ad oggi grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile, che ha fornito un gruppo elettrogeno sempre attivo sul Territorio. Questa sinergia tra Enti, Associazioni e Imprese del Territorio sta dando risultati significativi e tangibili per la Comunità".

La riapertura ha consentito anche il ripristino del trasporto pubblico, a darne notizia è Tpl Linea comunicando che "a seguito del ripristino della viabilità sulla S.P. 12 – mediante istituzione di un senso unico alternato - in località Santuario, nel Comune di Savona, con decorrenza immediata la linea 3 Savona – Santuario – Cimavalle riprende il regolare servizio".