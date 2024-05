Il sindaco Russo incontra Canavese, rappresentante di Savona in Comitato portuale: "Preoccupati per la situazione"

Il Comune di Savona ha molti progetti legati a zone del porto e di demanio portuale. E così la situazione che si è creata a Genova, in Regione e in Autorità di Sistema Portuale preoccupa Palazzo Sisto.

Se il masterplan di levante, presentato mesi fa al Pirmar, è per ora solo un'idea di progetto, ci sono interventi più concreti molto vicini alla fase di realizzazione e che erano pronti a partire.

Uno di questi è il collegamento ferroviario del porto con il Piemonte, che consentirebbe di liberare Savona da buona parte del traffico dei mezzi pesanti che in uscita dal porto vanno verso il casello autostradale o percorrono la provinciale del Colle di Cadibona. Il progetto era pronto a partire nei prossimi mesi.

Oppure ci sono gli interventi di riqualificazione del fossato del Priamar, solo per citarne alcuni oltre a questioni più banali, come i servizi da attivare per le spiagge libere, competenza dell'Autorità portuale.