Borghetto, Giraldi rinuncia al posto in Consiglio comunale: "In minoranza non sarei utile al paese"

"Non è una novità, non capisco perché ci si meravigli: sono una persona che va bene per risolvere i problemi, per andare a controllare quello che fanno o non fanno gli altri sinceramente non sarei utile al paese". Pier Giorgio Giraldi conferma quanto già era nell'aria dopo il risultato elettorale di Borghetto Santo Spirito: non siederà tra i banchi della minoranza.

"Mi sono proposto per dare una mano a Borghetto, i cittadini hanno democraticamente ritenuto che il sindaco Canepa fosse più indicato del sottoscritto per cui va bene così" spiega ancora il candidato sindaco di "Borghetto Domani", lista che ha raccolto 623 voti contro i 1247 della lista vincitrice "Borghetto C'è".