Savona, i Giovani per la Scienza presentano una conferenza in ricordo della presidente Bianca Ferrari

L’associazione Giovani per la Scienza, in commemorazione della loro presidente recentemente scomparsa, la professoressa Bianca Ferrari, organizza una conferenza dal titolo “L’organizzazione scientifica della produzione industriale, dalla progettazione alla commercializzazione”, tenuta dall'ingegnere Luciano Volpi, ex direttore dello stabilimento Piaggio di Finale Ligure.

L’evento si terrà venerdì 17 giugno alle ore 16:00, presso la sala conferenze dell’Unione industriali della provincia di Savona.

In questa circostanza verrà dedicato un ricordo alla professoressa Ferrari, per poi lasciare spazio all'ingegnere Volpi che descriverà la struttura organizzativa di uno stabilimento e le fasi necessarie affinché un progetto diventi prodotto commercializzabile.