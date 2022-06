Tamponano l'ambulanza in autostrada e si danno alla fuga: vittima un mezzo della Croce Bianca di Albenga

Spiacevole episodio stamani per un'ambulanza della Croce Bianca albenganese mentre rientrava alla sede della sezione di Villanova da un trasporto d'urgenza al Santa Corona, intorno alle 12.30.

Mentre si trovava in un tratto di A10 tra Borghetto e Albenga, durante un momento di traffico rallentato, il mezzo di soccorso è stato urtato da una berlina nera andando a sua volta a scontrarsi contro un'auto che la precedeva. Il pirata della strada a bordo della berlina non si è fermato ma anzi ha proseguito dandosi alla fuga.

Nessun ferito grave nell'incidente se non il milite che si trovava a bordo dell'ambulanza nel sedile del passeggero, il quale ha riportato diversi dolori tra collo e schiena dovuti all'impatto ed è stato trasportato a sua volta in ospedale per accertamenti.

I due mezzi incidentati sono stati poi recuperati da altrettanti carroattrezzi mentre la Polstrada sta indagando, con l'ausilio delle webcam installate lungo la tratta e ai caselli, per risalire all'identità del colpevole.