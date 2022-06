Piste ciclabili a Carcare, domani (22 giugno) l'inaugurazione dell'anello di Nizzareto (FOTO)

Inaugurazione pista ciclabile, anello di Nizzareto. Il taglio del nastro si terrà domani, mercoledì 22 giugno, alle ore 11.

"Si tratta del completamento 'a monte' del percorso cittadino della rete di piste ciclabili - spiega il sindaco di Carcare Christian De Vecchi - L'intero tragitto collega il centro storico in ogni direzione con le zone periferiche, San Giuseppe, frazione Vispa, verso Pallare e Plodio".

"La rete delle 'piste ciclopedonali' nel paese di Carcare è rappresentata da una serie di collegamenti che, dal centro storico si diramano in tutte le principali direzioni, permettendo il raggiungimento delle zone periferiche".

"Verso San Giuseppe il collegamento con la stazione ferroviaria partendo da via XXV Aprile e via Garibaldi; verso Cosseria direzione Millesimo sempre da via XXV Aprile; in direzione Vispa partendo da via Castellani e verso Plodio e Pallare partendo da via Barrili o dalla centrale piazza Sapeto".

"Con il completamento della ciclopedonale intorno allo stabilimento della Noberasco, il quartiere di Nizzareto viene unito alla rete preesistente" conclude De Vecchi.