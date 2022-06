Italgas, fumata nera in Prefettura. Sindacati: “Allibiti dalla superficialità dell’azienda, contano solo gli algoritmi”

Si è concluso con esito negativo l'incontro presso la Prefettura di Genova tra le organizzazioni sindacali e la direzione di Italgas Polo Liguria: “Non possiamo che rimanere allibiti dalla superficialità con cui Italgas ha affrontato i temi posti dalla nostra delegazione. E facciamo riferimento alla sicurezza, al servizio di reperibilità e all'organico: le risposte si sono limitate a semplici applicazioni di algoritmi matematici e di simulazione che non tengono conto delle difficoltà reali. Continueremo confronto con i lavoratori per ragionare tutti insieme sulle azioni che in futuro dovremmo intraprendere”, scrivono in una nota le segreterie regionali, territoriali e le rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec.