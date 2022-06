Albisola, inaugurata una panchina arcobaleno nel parco dell'accoglienza (FOTO)

In occasione della Giornata del Rifugiato, il direttivo dell'Anpi di Albisola Superiore è stato invitato dall'assessore albisolese Luca Ottonello al posizionamento di una panchina arcobaleno nel Parco dell'accoglienza, alla presenza di Marisa Ghersi e dei ragazzi di Arcimedia.

"Abbiamo scambiato qualche idea, in questo parco meraviglioso e che ospita nella sua struttura i rifugiati del progetto Sai e Cas, tutti impegnati in attività lavorative e di preparazione al lavoro. La panchina rappresenta ovviamente l'accoglienza, non solo dei rifugiati ma di tutte le comunità LGBT, e di tutte le persone che molte volte ci sembrano diverse solo perché la pensano in modo diverso da noi" dicono dall'Anpi.

"È stato un momento piacevole, speriamo di poter organizzare una iniziativa in questo spazio immerso nella natura, che ha ospitato tanta gente che ha cercato la salvezza e l'ha trovata vicina a casa nostra" concludono dall'associazione nazionale partigiani albisolese.