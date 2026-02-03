Carcare, la solidarietà diventa azionariato popolare: "Acquista una tegola" per restaurare il tetto della chiesa

A Carcare prende forma un’idea che unisce tradizione, comunità e solidarietà. Si chiama “Acquista una tegola” ed è un’iniziativa di azionariato popolare pensata per coinvolgere i cittadini nel recupero del tetto della chiesa di San Giovanni Battista.

L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi per eliminare le infiltrazioni e risolvere i problemi strutturali della copertura dell’edificio, garantendo così la conservazione di un patrimonio storico e religioso che da secoli accompagna la vita della comunità.

A lanciare l’iniziativa è padre Stefano, sacerdote alla guida della parrocchia carcarese dal settembre 2025. Con entusiasmo e passione invita tutti a partecipare: "Aiutaci a rifare il tetto della nostra chiesa parrocchiale, acquistando qualche tegola al costo di 10 euro l’una". Un gesto semplice, ma simbolico, che permette a ciascuno di lasciare un segno concreto nella storia del paese.

Il progetto è ambizioso: l’investimento complessivo ammonta a 490mila euro. Oltre 265mila euro sono già stati finanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso i fondi dell’8xmille, mentre 10 mila euro sono a carico della Diocesi di Acqui Terme. Rimangono quindi da reperire circa 215mila euro, che padre Stefano spera di raccogliere grazie alla partecipazione diretta dei cittadini.

"Complimenti a padre Stefano per l’iniziativa e per l’impegno dimostrato verso la comunità", commenta il sindaco Rodolfo Mirri.