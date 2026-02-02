Savona, due nuovi posteggi al Mercato Ittico all’Ingrosso: ecco il bando

Il Comune di Savona ha avviato la procedura per l’assegnazione di due posteggi presso il Mercato Ittico all’Ingrosso di piazzale Amburgo, per la concessione dei posteggi numeri 7 e 8, attualmente liberi da assegnazione.

I posteggi saranno destinati alla vendita all’ingrosso di prodotti ittici freschi oppure conservati o trasformati e le concessioni avranno una durata di sei anni, con possibilità di rinnovo, come previsto dall’articolo 17 del Regolamento comunale per il funzionamento del Mercato Ittico all’Ingrosso.

Il bando integrale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Savona, nella sezione “Bandi di gara e contratti” e nella pagina dedicata al Servizio Mercati, mentre l’estratto verrà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

L’iniziativa, che va in parallelo con la messa a bando di tre posteggi al Mercato civico di via Giuria, punta a valorizzare il Mercato Ittico all’Ingrosso come snodo centrale per il commercio del pesce nel territorio savonese. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 13 aprile 2026.