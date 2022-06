Auto contro il guardrail sulla A6: soccorsi mobilitati

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno, intorno alle 18, per un incidente sull'autostrada A6 all'altezza di Altare in direzione Torino. Secondo quanto riferito, una donna ha perso il controllo dell'automobile (sulla quale viaggiavano anche due ragazze) andando ad impattare contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Altare e della Croce Bianca di Carcare oltre ai vigili del fuoco.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze: le persone coinvolte nel sinistro sono state trasferite in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.