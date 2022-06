Savona teatro di un set cinematografico: spazio alle riprese del film Holiday in via Astengo (FOTO)

Dopo Celle e Varazze anche Savona diventa teatro di un set cinematografico.



Sono infatti in corso in via Astengo le riprese del film "Holiday" del regista di Livorno Edoardo Gabbriellini, 46 anni, diventato celebre per essere stato il protagonista come attore a soli 22 anni nel 1997 del film di Paolo Virzì "Ovosodo" nel quale ha interpretato il ruolo del giovane Piero che gli ha permesso di vincere il premio Pasinetti.



Il titolo del film, prodotto da Cinemaundici, che verrà girato nel comune del levante savonese è tutto un programma, quelle vacanze che tanto si attendono e proprio Celle può soddisfare quel bisogno.



Nel comune di Celle le riprese si sono concentrate nell'hotel presente in via Monte Tabor e a Varazze alcune scene sono state girate nella zona del mercato civico in via Arzocco.



Oggi pomeriggio spazio alla centrale via savonese con il set che poi si sposterà in piazza Monticello, zona dove è presente l'ex carcere Sant'Agostino.