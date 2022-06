Siccità, il sindaco Niero firma una nuova ordinanza antispreco per Cisano sul Neva

“Vista la perdurante assenza di pioggia che sta facendo riscontrare, a livello nazionale, una preoccupante crisi idrica che, con l'inizio della stagione turistica non può che peggiorare, si invitano tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l’acqua potabile, anche per esigenze domestiche”. Con queste parole pubblicate sul suo profilo Facebook, il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero informa i cittadini di una nuova ordinanza, che si aggiunge alle due precedenti di fine marzo e di inizio giugno, finalizzata a sensibilizzare e ridurre al minimo indispensabile l'utilizzo di acqua potabile per evitare l’assunzione di provvedimenti drastici nei prossimi mesi.

È pertanto vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva; per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere, di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso; per il lavaggio di automezzi sia in ambito privato, che sulla pubblica via; per le operazioni di pulizia delle soglie private riversando le acque sulla pubblica via; per il riempimento delle piscine private; per l’irrigazione di giardini ed orti.

Sono inoltre vietati i prelievi abusivi dalle fontane pubbliche per usi diversi dall’alimentazione, e l’applicazione alle bocche delle fontane di tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua; dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi. I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

L’ordinanza completa è consultabile sul sito istituzionale del comune di Cisano sul Neva.