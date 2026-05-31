La Fiera del Libro fa il grande salto: Cairo chiama i protagonisti della cultura italiana

Cinque giorni di eventi con autori di fama nazionale per la 4ª edizione della “Fiera del Libro”, in scena dal 3 al 7 giugno, organizzata dal Comune di Cairo Montenotte – Assessorato alla Cultura – con il contributo della Fondazione De Mari Savona e una curatrice d’eccezione: Francesca Fabbri Fellini, nipote dell’indimenticabile regista. Coinvolte le scuole del territorio, dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Patetta” al Liceo “Calasanzio”, fino agli Istituti Comprensivi. Non una semplice rassegna letteraria, ma una vera e propria “Festa del Libro” a 360 gradi, capace di coinvolgere tutta la città con eventi diffusi.

"Il tema dell’edizione 2026, “Fiorire con le storie”, propone un percorso culturale che intreccia letteratura, scienza, emozioni e cura attraverso la presenza di sette autori contemporanei di rilievo nazionale – spiega Francesca Fabbri Fellini –. Un format narrativo che porta sul palco voci luminose, capaci di far sbocciare pensieri, dialoghi e consapevolezze nel pubblico".

Ad aprire la rassegna, il 4 giugno, sarà Piera Vitali, che presenterà Paura ti butto via, un viaggio narrativo e terapeutico dentro le nostre paure, per imparare a riconoscerle, attraversarle e trasformarle in forza quotidiana.

Il 5 giugno Vanni Oddera racconterà Il grande salto, un racconto senza filtri su come l’altruismo e la condivisione possano colmare il vuoto interiore e dare un senso profondo alla vita, e non solo. Sempre il 5 giugno, Eliana Liotta proporrà La mente radiosa, un saggio divulgativo che intreccia neuroscienze e benessere: come nutrire il cervello, illuminare l’umore e coltivare una mente più lucida e vitale.

Sabato 6 giugno Edoardo Perazzi presenterà Lettera a un bambino mai nato. Nipote ed erede del Fondo Oriana Fallaci, a 50 anni dalla prima edizione ripropone un testo simbolo sull’esperienza della maternità, del dubbio e della responsabilità. Nella stessa giornata, Mario Cordova racconterà Gli uccelli non hanno le vertigini, un romanzo di formazione e rinascita: la storia di un uomo che riscopre il coraggio di spiccare il volo.

Domenica 7 giugno Mauro Cervia presenterà Caneterapia: l’occhio del veterinario racconta il potere terapeutico del legame tra uomo e cane, tra esperienze cliniche, emozioni e scoperte sulle relazioni che curano. Per finire in bellezza, Francesca Fabbri Fellini presenterà A tavola con Fellini: la nipote del grande regista farà rivivere, tra antiche suggestioni, le ricette preferite dello zio.

Tutti gli incontri, a eccezione di quello con Vanni Oddera, che si terrà presso il Teatro “Osvaldo Chebello”, si svolgeranno presso la Biblioteca Civica “F. C. Rossi”.

La cinque giorni sarà caratterizzata da una girandola di eventi e appuntamenti, con momenti specifici dedicati ai bambini e alle letture per ragazzi, focus sul Medioevo e visite guidate al patrimonio storico della città, tra antiche torri carcerarie e stanze segrete. In Piazza della Vittoria saranno presenti gli stand delle case editrici e delle librerie, oltre a laboratori animati da artisti, autori e associazioni valbormidesi.

Un grande evento, dunque, che celebra il libro e la lettura nelle loro più diverse declinazioni, capace di trasportare in mondi fantastici, in tempi lontani e nella più stretta attualità. Un momento imperdibile per chi divora pagine ogni giorno, ma anche per chi è semplicemente curioso di conoscere e capire cosa c’è “oltre l’arcobaleno”.

"Questa quarta edizione della “Fiera del Libro” rappresenta la prova della maturità – commenta il sindaco Paolo Lambertini –, un progetto su cui abbiamo investito tempo e risorse. Dopo i buoni consensi ottenuti negli scorsi anni, è arrivato il momento di compiere il “grande salto”, con autori ed eventi di una caratura capace di spingersi ben oltre i confini regionali. Un evento di grande importanza per la nostra città, per riaffermare il valore fondante della lettura, ma più in generale della cultura intesa come conoscenza, approfondimento e sapere. Germogli che oggi più che mai dobbiamo far crescere a tutti i livelli e, in modo particolare, tra le nuove generazioni".

La “Fiera del Libro” sarà impreziosita da quattro mostre diffuse nel centro storico.

Nello Spazio Artistico Culturale “Angelo Siri” – ex Oratorio di San Sebastiano – dal 3 giugno al 12 luglio sarà allestita La serata mania. Giovanni Verga fotografo, realizzata grazie alle fotografie dell’archivio della Fondazione 3M e curata da “I Cavalieri dei Ricordi”.

All’interno degli spazi della Biblioteca Civica, dal 3 al 7 giugno, sarà visibile l’allestimento Calamaio e grembiulino. Un tuffo nel passato scolastico, a cura de “I Cavalieri dei Ricordi” e della Fondazione Nilde Bormioli.

Presso la Fondazione Nilde Bormioli, in via Gaspare Buffa, dal 5 al 14 giugno sarà possibile ammirare gli acquarelli e le ceramiche di Ingrid Mijch e Silvana Prucca nella mostra Trame d’acqua e di ferro.

Infine, nel foyer del Palazzo di Città, il 6 e 7 giugno sarà presente l’esposizione Pixel Stories. Scatti dai mondi virtuali, dedicata alla fotografia nei videogiochi e curata da Diego Lorenzi.