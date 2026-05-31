Saluzzo e Verzuolo scosse dalla morte di Rasmane. Si attende l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Solo l’autopsia disposta dal magistrato potrà fare chiarezza sulle cause della morte di Rasmane Ouedraogo, il giovane calciatore dell’Olimpic Saluzzo vittima di un malore occorsogli nel pomeriggio di ieri, sabato 30 maggio, mentre si trovava ai bordi della piscina dell’Eurocamping "Il Villaggio di Giuele" di Calvisio, frazione di Finale Ligure, dove la squadra era alloggiata in attesa di scendere in campo nel torneo della categoria Giovanissimi 2011 che si sarebbe disputato oggi, domenica 31 maggio, nella cittadina della riviera savonese.

[La piscina della struttura di Calvisio, teatro della tragedia]

Il torneo avrebbe visto la formazione di Saluzzo scendere in campo contro i padroni di casa e i pari età del Pietra Ligure, del Pieve Ligure, ai genovesi del Città Giardino e alle formazioni cuneesi del Tarantasca e del Murazzo: una giornata di sport e di festa che è stata immediata annullata dalla società organizzatrice, l’Fbc Finale.

A Saluzzo sono intanto rientrati i compagni di Rasmane e le famiglie che avevano seguito la formazione nella trasferta fuori regione approfittando del ponte festivo per un breve soggiorno al mare. In Liguria è rimasta la salma del loro compagno, composta nelle camere mortuarie dell’ospedale "Santa Corona" di Pietra Ligure, dove il padre del giovane attende di conoscere quando verrà effettuale l’autopsia e se questa possa chiarire cosa accaduto nei minuti in cui il ragazzo si è sentito male, subito soccorso dalla madre di un compagno, che si trovava a pochi metri. La donna, infermiera di professione, ha immediatamente compreso la gravità della situazione mettendo in atto manovre di rianimazione poi proseguite dal personale del 118, arrivato sul posto in pochi minuti e impegnato a lungo nel tentativo, purtroppo inutile, di strappare il ragazzo a un destino tanto tragico quanto prematuro.

"Siamo tutti sotto choc, sconvolti – spiega al telefono il presidente dell’Olimpic Saluzzo, Danilo Rinaudo –. Ragazzi, genitori, dirigenti. Annientati da questa tragedia, da un fatto della cui gravità facciamo fatica a capacitarci. In queste ore cercheremo di capire cosa possiamo fare per aiutare i ragazzi ad affrontare quanto accaduto anche sotto il profilo psicologico. Certamente saremo vicini alla famiglia di Rasmane e ai suoi compagni. L’Olimpic è una grande famiglia, da sempre viviamo lo sport con questo principio e una simile tragedia ci tocca tutti nel profondo".

Eletto da pochi giorni, il sindaco Mattia Quaglia testimonia la vicinanza della comunità di Verzuolo alla sfortunata famiglia del giovane: "Un fatto terribile che tocca da vicino l’intera nostra comunità. Saremo vicini in ogni modo possibile a una famiglia integrata del paese come Rasmane lo era nelle diverse attività organizzate in ambito scolastico e sociale. Ci stringiamo ai suoi cari in questo momento di dolore".

Nel comune all’imbocco della Valle Varaita la famiglia del giovane calciatore, di origine ivoriana, era arrivata da Revello. Il papà è operaio presso un’azienda della zona mentre oltre ai genitori Rasmane lascia un fratellino più piccolo. Descritto da suoi insegnanti come molto serio e responsabile, dopo le scuole medie aveva intrapreso un corso presso il locale Centro di Formazione Professionale dell’Afp di Dronero. All’impegno scolastico accompagnava quello sportivo presso la società sportiva saluzzese, ben voluto da compagni e allenatori.