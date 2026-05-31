Zuccarello inaugura la Piazzetta dell'Oratorio e il Parco della Rimembranza: nasce l'idea di uno spazio dell'arte contemporanea

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione e benedizione della rinnovata Piazzetta dell'Oratorio e del Parco della Rimembranza a Zuccarello, frutto di un intervento di lavori pubblici che ridisegna uno degli angoli più suggestivi del borgo.

All'appuntamento hanno preso parte il sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto, insieme ai colleghi primi cittadini Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena, e Sergio Bruno, sindaco di Erli, a testimonianza di una collaborazione che guarda all'intero comprensorio della valle. Presenti inoltre l'architetto Mariaclara Romano, che ha illustrato il progetto di riqualificazione, il presidente della Pro Loco Francesco Martini e i Carabinieri Forestali di Zuccarello. La benedizione è stata affidata a Don Enrico Gatti.

Nella piazzetta superiore, quella denominata della Rimembranza, la compagine amministrativa ha intenzione di collocare diverse opere d'arte per valorizzare ulteriormente lo spazio. Così Zuccarello potrebbe dotarsi di una vera e propria piazzetta dell'arte contemporanea, un nuovo luogo d'incontro tra il patrimonio storico del borgo e i linguaggi della creatività di oggi.

Un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di cura e valorizzazione del patrimonio cittadino, confermando la vocazione di Zuccarello a coniugare memoria, bellezza e visione.