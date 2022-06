Trasloco, che impresa!

Proviamo a fare un piccolo test. Chi di voi, almeno una volta nella vita, non si è trovato alle prese con un trasloco? Per quei pochi, un numero che probabilmente rasenta lo zero assoluto, che non si sono mai trovati in questa situazione sono stati fortunati, ma gli altri? Sia che si sia trattato del proprio trasloco che aiutare per un altro, l'unica cosa certa è che si sa quando incomincia e mai quando finisce!

Stendiamo poi un velo pietoso sugli sgomberi di cantine, soffitte e garage, delle imprese che andrebbero ad intaccare persino la proverbiale pazienza dei santi, ma non temete perché c'è un servizio sul quale potete sempre contare per ogni trasloco o sgombero che sia.

Non lasciate nulla al caso con dei traslocatori improvvisati e contattate direttamente dei professionisti come i ragazzi del team di EM Sgomberi & Traslochi! Attivi 24 ore su 24 nelle aree di Pavia, Novara, Abbiategrasso, Arona, Borgo Ticino, Cremona, Galliate, Lodi, Magenta, Milano, Torino, Trecate, Verbania, Vercelli, Vigevano, Voghera e comuni limitrofi, EM Sgomberi & Traslochi è l'altrettanto proverbiale mano che serve sempre.

Forti del motto “preparazione, raccolta e trasloco”, questo team ha diversi servizi al suo interno in maniera tale da garantire sempre al cliente la massima resa con la giusta spesa. Siete di corsa o ne avete bisogno al più presto? Nessun timore perché esiste l'apposito servizio di pronto intervento!

Avete la vaga tendenza a dimenticarvi dei dettagli oppure avete diversi oggetti fragili che gradireste riportare interi nella vostra nuova casa? Nessuna paura con i servizi di checklist, imballaggio e cura degli oggetti fragili! In questa maniera voi sarete più tranquilli e persino i vostri vicini, vecchi o nuovi che siano, non avranno nulla da obiettare.

Con ben venti anni di esperienza sulle proprie spalle, EM Sgomberi & Traslochi è un'azienda che punta sia all'efficienza ed alla velocità unita al rispetto per l'ambiente. Infatti potrete ritrovare tale nome all'interno dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e questo vuol dire che tutti i vostri mobili da buttare o rifiuti verranno smaltiti in piena sicurezza e rispetto delle norme green. Inoltre sono persino assicurati quindi potrete davvero dormire tra due guanciali!

Andiamo poi ad analizzare un altro caso. Mettiamo che, per esempio, dobbiate sgombrare qualcos'altro al posto del classico appartamento. Avete un ufficio, un bar oppure un box, c'è qualche problema a riguardo? Assolutamente no perché questa ditta è quanto di meglio si possa chiedere in questi casi.

Ogni trasloco, grande o piccolo che sia, non importa poiché verrà sempre e comunque gestito con la massima professionalità e celerità. Se si hanno dei dubbi in merito si possono poi sempre contattare i tanti clienti soddisfatti oppure chiedere direttamente le modalità di sgombero e trasloco agli operai specializzati.

L'adagio dice sempre “se vuoi che una cosa sia fatta bene allora devi fartela da solo”, ma forse chi ha coniato questo proverbio non aveva mai fatto i conti con EM Sgomberi & Traslochi! In conclusione siete ancora convinti che per il vostro prossimo trasloco chiederete al cugino di turno per risparmiare o vorrete andare sul sicuro con i professionisti del settore?