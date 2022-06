Uomo elegante: i must have per uno stile ricercato

Che si tratti di partecipare ad una cerimonia o semplicemente andare al lavoro, per l’uomo è spesso necessario sfoggiare un outfit elegante e ricercato. Quelli che però erano i canoni della moda del passato oggi si possono considerare superati e anche se alcuni accessori e capi sono tornati di tendenza, è importante aggiornarsi in modo da sfoggiare un look che sia moderno ed elegante al tempo stesso. Vediamo allora insieme quali sono i must have del 2022 per gli uomini d’affari e per le occasioni più formali.

# La giacca monopetto

La giacca monopetto è il classico capo che non può mai mancare nel guardaroba di un uomo, indipendentemente dal suo stile di vita e dal lavoro che fa. Si tratta infatti di un vero e proprio must have, che conviene sempre avere a disposizione perché nelle occasioni formali è assolutamente necessario. In quanto al colore, nel 2022 il blu rimane quello più consigliato per sfoggiare un’eleganza senza tempo e non rischiare mai di sfigurare.

# La camicia bianca

Un altro capo che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di un uomo è la camicia, rigorosamente bianca perché questo è un colore che non solo si abbina facilmente con tutto ma che permette di sfoggiare un look classico e formale in tutte le situazioni. Sebbene nelle collezioni primavera-estate 2022 la si trovi spesso nella versione a maniche corte, ricordiamoci che per un look elegante e ricercato sarebbe sembra meglio preferire quella classica.

# Le scarpe Oxford

Per quanto riguarda le scarpe, attenzione a sottovalutarle perché queste rappresentano spesso un vero e proprio status symbol e devono essere scelte con grandissima attenzione perché completano l’outfit rendendolo più o meno elegante. Nelle collezioni 2022 hanno fatto la loro comparsa i mocassini, che possono costituire una buona alternativa ma l’uomo d’affari non può di certo rinunciare alle scarpe Oxford. Attenzione però alla qualità: conviene scegliere un modello che sia artigianale, realizzato con materiali di prima scelta e con finiture di pregio come quelli che troviamo nelle collezioni di Dellovo, vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda le calzature artigianali da uomo.

# La cintura di pelle

In quanto agli accessori, un vero e proprio must have è la cintura e anche questa deve essere scelta con una certa attenzione perché si tratta di un dettaglio che difficilmente passa inosservato. Quella in pelle è di certo fondamentale per gli uomini d’affari ma anche per coloro che devono sfoggiare un look elegante in qualche occasione formale. Il colore deve abbinarsi alla giacca oppure alle scarpe, dunque attenzione anche a questo perché altrimenti si rischia di sfigurare.

# L’orologio di classe

Un ultimo accessorio che possiamo considerare un must have e che tutti gli uomini d’affari dovrebbero indossare è l’orologio, ma di certo non un modello qualunque. Anche questo rappresenta infatti uno status symbol ed il marchio fa una grandissima differenza. Piuttosto che indossare un orologio di scarso pregio, meglio non metterlo proprio al polso e sfoggiare piuttosto un bracciale elegante.