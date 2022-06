Il Pd riparte con quattro savonesi nella segreteria regionale: ecco Di Padova, Gemelli, Gilardi e Niero

Dopo l'elezione del sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, alla guida del Partito Democratico regionale ecco che arrivano anche i nomi dell'intera segreteria regionale, che sarà all'insegna della parità di genere (dieci donne e altrettanti uomini) e di generazioni.

Al suo interno saranno quattro i volti savonesi: la vicesindaco della Città della Torretta, Elisa Di Padova, che si occuperà di Comunicazione e transizione digitale, oltre che del "Progetto 0-6 territori educanti"; la collega consigliera sempre a Savona Alessandra Gemelli, a cui spetteranno le politiche abitative; il vicesindaco di Vado Fabio Gilardi che avrà le deleghe a Pnrr e Rigenerazione urbana; infine il sindaco di Cisano sul Neva, Massimo Niera, che tratterà i Beni comuni, le Politiche idriche e il Dissesto idrogeologico.

“È una Segreteria ampia e ricca di competenze politiche e amministrative, in un perfetto equilibrio di generi e generazioni, rappresentativa di tutto il territorio della nostra Regione dall’estremo Ponente al Levante. Un Segreteria con cui si avvia un percorso nuovo e aperto alle cittadine ed ai cittadini”, premette la segretaria regionale, Valentina Ghio, la quale ha tenuto per sé la delega alla Sanità.

“Oggi - prosegue Ghio, esponendo gli obiettivi e analizzando la sconfitta alle amministrative - è il momento dell’apertura, della presenza, della capacità di costruire proposte che dimostrino credibilità, coraggio delle decisioni, competenze e contenuti in grado di fare sentire le persone rappresentate e ridurre la distanza da politica e istituzioni. Il lavoro che ci aspetta è grande e deve doverosamente partire dall’analisi delle ragioni di una sconfitta importante, in cui la politica tutta ha dimostrato di non saper dare rappresentanza a più della metà della popolazione e come coalizione di centro sinistra di non essere riusciti a intercettare i delusi, i rassegnati, nonostante tutto l’impegno e l’energia dei nostri candidati Sindaci”.

Un’analisi dei risultati del voto amministrativo che non rallenterà il lavoro di costruzione delle proposte del Partito Democratico sui temi cruciali per il territorio e i cittadini: “Dobbiamo lavorare dentro e soprattutto fuori dalle sedi politiche, per restituire speranza di futuro e concreto miglioramento della vita delle persone. A partire da una sanità adeguata per tutti; una formazione collegata allo sviluppo del lavoro per attrarre giovani e non costringerli a fuggire; una scuola sicura e a misura di bambino e ragazzo; di misure che coniughino sostenibilità, sviluppo e cura del fragile territorio della nostra Regione. L’utilizzo degli ingenti fondi disponibili oggi, come quelli del Pnrr, non devono servire per pochi ma per migliorare la vita di tutti, a cominciare da chi ha meno possibilità”, sottolinea la segretaria del Pd regionale.

“Un percorso - conclude Ghio - che deve portare il Partito Democratico a essere un soggetto realmente federatore di esperienze non solo politiche, ma anche civiche e territoriali, per misurarsi a tutto campo con la realtà e costruire risposte in linea con i bisogni delle persone e del nostro territorio”.

Uno dei primi obiettivi, infatti, sarà la realizzazione di Forum tematici aperti anche a non iscritti e componenti della società su diversi temi.

L'elenco completo dei membri della Segreteria

Valentina Ghio - Segretaria regionale, delega alla sanità.

Domenico Abbo – Infrastrutture e mobilità 61 anni Dottore Commercialista, Consigliere Provinciale Imperia.

Margherita Asquasciati - Aree interne e Disuguaglianze 53 anni, architetto Assessora comune di Fontanigorda di cui è stata Sindaca.

Carola Baruzzo - Artigianato, nuovi bisogni e servizi 42 anni, si occupa per lavoro di artigianato, già Consigliera Provinciale La Spezia e assessora a Luni.

Viola Boero - Coordinatrice della Segreteria 34 anni, assistente odontoiatra, membro dell’Assemblea Nazionale PD.

Vittoria Canessa Cerchi - Sviluppo economico 32 anni, si occupa di comunicazione e marketing, membro segreteria PD Genova.

Gianluca Chiaramonte – Associazionismo 48 anni, consulente per la sicurezza, Segretario circolo PD San Fruttuoso Genova.

Elio Cuneo - Coesione territoriale 63 anni, medico veterinario, Consigliere Città Metropolitana di Genova, già Sindaco di Coreglia Ligure.

Elisa Di Padova - Comunicazione e transizione digitale. Progetto 0-6 territori educanti 41 anni, giornalista, Vicesindaca di Savona.

Daniela Fara - Scuola e saperi 66 anni, già Direttrice dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile.

Simone Franceschi - Enti Locali 46 anni Perito elettrotecnico, Sindaco di Vobbia. Presidente ALI Liguria.

Alessandra Gemelli - Politiche abitative 54 anni avvocato e consigliera Comunale di Savona.

Martina Giannetti - Forum tematici, diritti, generazioni 28 anni, praticante avvocata, Consigliera Comunale La Spezia.

Fabio Gilardi – PNRR, rigenerazione urbana 43 anni, Vicesindaco Vado Ligure.

Cristina Lodi – Organizzazione 52 anni, assistente sociale, Consigliera Comunale Genova.

Luca Mastrosimone - Formazione politica e agorà democratiche. Europa 33 anni, si occupa di comunicazione politica, membro della Direzione PD La Spezia.

Massimo Niero - Beni comuni, politiche idriche, dissesto idrogeologico 52 anni, imprenditore edile, Sindaco Cisano sul Neva.

Mario Parretta – Cultura 34 anni, insegnante, Segretario PD Sanremo.

Fabrizia Pecunia - Turismi e sistema dei parchi, transizione ecologica 49 anni, Commercialista Sindaca Riomaggiore,

Federico Tanda – Lavoro e welfare 31 anni, collaboratore parlamentare, Segretario circolo PD Marassi Genova.

Andrea Visentin – Innovazione, ricerca. 31 anni Professionista comunicazione d’impresa e istituzionale, Segretario circolo PD Centro Storico Genova.

Invitati permanenti

Tesoriere Andrea Casassa

Capogruppo PD Regione Liguria Luca Garibaldi

Presidente Assemblea Regionale PD Giancarlo Campora

Segretario Regionale Giovani Democratici Matteo Longo