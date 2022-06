Maltempo, alle 10 è scattata l'allerta gialla per temporali

E’ scattata alle 10 l’allerta meteo gialla per temporali che interessa tutta la Liguria. La conclusione è prevista per le ore 20 ma come sempre, nel corso della mattinata, verranno effettuate ulteriori valutazioni in base alle ultime uscite della modellistica previsionale e alla situazione in atto.

La mattinata si è aperta all’insegna della nuvolosità irregolare, più intensa a Ponente con le prime precipitazioni nell’imperiese (1.2 millimetri a Ceriana). I venti sono prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati mentre il mare è mosso.

Quella trascorsa è stata una notte “rovente” con moltissimi valori superiori ai 20 gradi, la temperatura oltre la quale viene utilizzata l’espressione “notte tropicale”. Le temperature più elevate sono state registrate ad Alassio (Savona) con 27.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico con 26.2, Camogli (Genova) con 25.9, Levanto (La Spezia) con 25.8. Nelle altre stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia le minime sono state, a Genova Centro Funzionale 25.2, a Savona Istituto Nautico 24.8, a La Spezia 24.1.

E alle ore 10 i valori più alti della rete Omirl sono quelli di Castellari (Pietra Ligure, Savona) con 32.6 e Rapallo (Genova) con 32.0.