Savona, vandalizzato l'Imperial Cactus di fronte al Priamar (FOTO)

Un atto vandalico ha visto colpita un'opera di fronte alla Fortezza del Priamar.

L'Imperial Cactus realizzato dall'artista Paolo Anselmo, inaugurato nell'aprile di quest'anno, è stato vandalizzato da ignoti probabilmente nella notte tra domenica e lunedì.

Dall'opera sono spariti gli undici fiori ed è stato distrutto un "braccio" della pianta in ceramica.

Le immagini della videosorveglianza presenti potrebbero far capire alle forze dell'ordine chi è stato l'autore del gesto.

Nell'agosto del 2020 erano state colpite le sculture "curvy" presenti in corso Mazzini tra il mercato civico e il parcheggio dell'arsenale. Era stata infatti rubata in quell'occasione una bottiglia di chinotto, cosa che è avvenuta anche negli ultimi giorni così come altri oggetti presenti.